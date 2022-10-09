Selanik-İzmir arasında feribot seferleri başlıyor

İzmir ile Yunanistan’ın Selanik şehri arasında yapılacak seferler kapsamında ilk feribot yarın Selanik’ten hareket edecek.







İzmir Ticaret Odası’ndan (İZTO) yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında iki devlet nezdinde resmiyet kazanan süreç sonunda ilk seferi gerçekleştirecek Yunanistan merkezli Levante Ferries şirketine ait Smyrna di Levante feribotu, Selanik’ten yarın saat 17.00’de hareket edecek.





Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19.00’da Selanik’ten İzmir’e sefer yapacak feribot, salı, perşembe ve pazarları ise saat 19.00’da İzmir’den Selanik’e sefer yapacak. Seferlerin 12-13 saat arasında sürmesi bekleniyor.





AVRUPA’YA ENTEGRE BİR TAŞIMACILIK GELİŞTİRİLEBİLİR

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir üzerinden deniz yolu ile başlayarak Selanik’e ve devamında Avrupa’ya ulaşan entegre bir taşımacılık geliştirebiliriz” ifadelerini kullandı.





Oda olarak İzmir Alsancak Limanının Ro-Ro seferlerine açılmasında önemli bir mesai yürüttüklerini kaydeden Özgener, şunları söyledi: “Odamızın yoğun çabaları sonucunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın değerli katkılarıyla Ro-Ro seferleri İzmir Alsancak Limanı’ndan Şubat 2021’de yeniden başladı. Ayrıca İzmir – Alsancak Limanı’ndan İspanya’nın Tarragona limanına da yeni Ro-Ro seferleri desteğimizle başlamış oldu. Bu lobi faaliyetleri ile hem kentimize hem de ülkemize katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz”





BİLETLER 1465 TL’DEN BAŞLIYOR

Seferler için bilet fiyatları da belli oldu. Güverteden bilet alacak yetişkin yolcular için fiyat 81 Euro olarak açıklandı. Güncel kurla yaklaşık 1465 TL’ye karşılık geliyor. Özel koltuk rezervasyonu için ise fiyat 95 Euro olarak belirlendi, güncel kurla hesaplandığında yaklaşık 1718 Türk lirasına karşılık geliyor.





0-2 yaş arası çocuklardan bilet ücreti yerine yalnızca vergi alınacak. 2-10 yaş arasındaki çocuklar ise yarı fiyata seyahat edebilecek.





Otomobil fiyatları ise 4,25 metreye kadar olarak araçlar için 150 Euro olarak açıklandı, güncel kur ile hesaplandığında yaklaşık 2 bin 713 Türk lirasına karşılık gelirken 4,5 metreden daha büyük araçlar ise 160 Euro’ya seyahat edebilecek.





Biletler gidiş-dönüş olarak seçilirse yüzde 10 indirim uygulanacak.