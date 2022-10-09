Samanyolu Haber /Gündem / 28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürüten komutan öldü /09 Ekim 2022 12:31

28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürüten komutan öldü

28 Şubat döneminde Ankara Sincan’da tankların yürütülmesi emrini veren dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı emekli Korgeneral İzzettin İyigün hayatını kaybetti.

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1997 yılında İran'ın Ankara Büyükelçisi’nin de katıldığı Kudüs gecesinde yapılan gerici gösterilerin ardından Sincan'da tankların yürütülmesi emrini veren emekli Korgeneral İzzettin İyigün hayatını kaybetti.

Sözcü'de yer alan habere göre o dönem Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan İzzetin İyigün, İstanbul Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.



1997 yılında emekli edilen İzzetin İyigün 84 yaşında öldü. 

İyigün “28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürüten, balans ayarı yapan benim” demişti.

28 Şubat soruşturması sırasında tutuklanan ve daha sonra serbest kalan emekli generalin davası zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü.

Ancak Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 16 eski komutan ile birlikte yeniden yargılanmaya başlandı.

SUÇ OLACAĞINI ANLATTIM AMA…
İzzettin İyigün, tankları ile ilgili olarak yıllar sonra şu açıklamayı yapmıştı:

“Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga beni aradı ve “Sincan'dan 80 tank geçir” dedi. Bunun suç olacağını, sorumluluğunun büyük olduğunu anlattım ama ikna edemedim. İki gün sonra planlı bir yürüyüşümüz vardı, onu erkene aldık. 80 tankı 20'ye indirdim. Konvoy Sincan'dan geçti.”
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