Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna’nın Zaporijya kentini hedef aldı: Ölü sayısı artıyor /09 Ekim 2022 12:22

Rusya, Ukrayna’nın Zaporijya kentini hedef aldı: Ölü sayısı artıyor

Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya şehrinde düzenlediği saldırıda 20 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Zaporijya şehrine saldırı düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, saldırıda şu ana kadar 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6’sı çocuk 49 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Zelenskiy, bu saldırının emrini veren ve bu emri yerine getiren herkesin yasalar ve insanların önünde hesap vereceğini vurguladı.

Öte yandan saldırı nedeniyle bir apartman tamamen yıkıldı, çevredeki apartmanların bazılarında ağır hasar oluştu, çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna polisi saldırının olduğu bölgeyi kordon altına alırken, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Rus güçleri, 6 Ekim’de de Zaporijya şehir merkezinde bir binaya roket saldırısı düzenlemiş ve 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
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