Samanyolu Haber /Dünya / Selanik'ten İzmir'e feribot seferleri başlıyor /30 Ağustos 2022 11:12

Selanik'ten İzmir'e feribot seferleri başlıyor

Eylül ayı itibariyle Yunanistan'ın Selanik kentinden İzmir'e feribot seferlerinin başlamasının beklendiği ifade edildi.

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Yunan haber sitesi GRTimes'ın haberine göre Levante Ferries tarafından “Smyrna di Levante” feribotuyla düzenlenecek seferler, eylül ayının sonlarında başlayacak. 

Hem araç hem de yolcu taşıyacak olan feribot, Selanik'ten İzmir'e haftada üç sefer düzenleyecek. 

Feribot, 2 Ekim'e kadar Yunanistan'ın Midilli adasında da duracak.

Habere göre Levante Ferries, Selanik-İzmir rotası için 16 milyon Euro'luk yatırımda bulundu. Seferlerin daha önce başlamasının istendiği; ancak “Smyrna di Levante”nin yenilenmesi ve Covid-19 pandemisi nedeniyle ertlendiği belirtildi.
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