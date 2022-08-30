Samanyolu Haber /Gündem / IMF’den Pakistan’a kredi onayı /30 Ağustos 2022 11:14

IMF’den Pakistan’a kredi onayı

Pakistan Maliye Bakanı Miftah İsmail, IMF'nin mali sorunlar yaşayan ülkeye 1,17 milyar dolarlık fon sağlayacağını söyledi.

SHABER3.COM

Uluslararası Para Fonu (IMF) Pakistan’ın kurtarma programının yedinci ve sekizinci incelemelerini onayladı. Maliye Bakanı Miftah İsmail IMF’nin programı bir yıl uzatmayı ve fonları 1 milyar dolar artırmayı kabul ettiğini söyledi.

Büyük sel felaketleri ile boğuşan ülkede döviz rezervleri sadece bir aylık ihracatı karşılayacak seviyelerde bulunuyor. Pakistan ekonomisi ayrıca dev bir cari açık ve yüksek enflasyonla boğuşmaya devam ediyor.

UKRAYNA SAVAŞI EKONOMİYİ SARSTI
IMF Genel Müdür Yardımcısı Antoinette Sayeh de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Pakistan ekonomisinin Ukrayna’daki savaşın yarattığı zorluklar ve iç sorunlar nedeniyle sarsıldığını belirterek şunları söyledi:

“Düzeltici politikaların ve reformların istikrarlı bir şekilde uygulanması; makroekonomik istikrarı yeniden kazanmak, dengesizlikleri ele almak, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin temellerini atmak için gerekli.”

Pakistan’ın 2019’da kabul ettiği 6 milyar dolar değerinde 36 aylık IMF programı, bu yılın başlarında kurum tarafından ülkenin belirlenen hedeflere ulaşmakta zorlanması nedeniyle durdurulmuştu.

IMF geçtiğimiz aylarda Tanzanya ve Ukrayna’ya vereceği kredileri onaylamıştı. Borç krizi içerisinde olan Asya ülkeleri Sri Lanka ve Bangladeş’in de kurum ile anlaşmaya çalıştığı biliniyor.

SİYASİ TANSİYON YÜKSEK
Ülkede aynı zamanda siyasi tansiyon da yüksek. Nisan ayında Pakistan’da Başbakan İmrah Han’ın güvenoylamasını kaybetmesi sonrası hükümet düşmüştü.


Sonrasında protestolara rağmen üç kez başbakanlık yapan ve Panama Belgeleri’nin yayımlanmasından sonra hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla 2018’de üçüncü kez görevden alınan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif bu koltuğa oturmuştu.

Muhalefet ülkede seçim talep ederken Şerif hükümeti, seçimlerin yalnızca toparlanmayı daha da istikrarsızlaştırmaya hizmet edeceğini savunuyor. IMF’den gelecek paranın ise hükümete kritik bir dönemde nefes aldıracağı düşünülüyor.
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