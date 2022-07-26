Selfie çekerken helikopter pervanesine takıldı

Mikonos'tan ülkesine dönmek için önce helikopter ile Atina yakınlarındaki Eleftherios Venizelos Havalimanı inmek oradan da özel jet ile ülkesine dönmek için hareket etti. Yaklaşık 20 kişilik grup 3 ayrı helikoptere bindi.





SELFIE YAPARKEN KUYRUK PERVANESİNE ÇARPTI





Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen feci kazada Süperior Air Havayolu’na ait Bell 407 tipi helikopterle Eleftherios Venizelos Havalimanı pistine ulaştığında genç turist geri geri giderek selfie çekmek istedi.





Fakat arkasına bakmayan İngiliz turist helikopterin kuyruk bölgesindeki pervaneye takıldı. Genç olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazayı gören diğer iki pilotun helikopterlerini havalimanının başka bir bölümüne indirdiği belirtildi.



