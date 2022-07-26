Selfie çekerken helikopter pervanesine takıldı

Mikonos'tan ülkesine dönmek için önce helikopter ile Atina yakınlarındaki Eleftherios Venizelos Havalimanı inmek oradan da özel jet ile ülkesine dönmek için hareket etti. Yaklaşık 20 kişilik grup 3 ayrı helikoptere bindi.
SELFIE YAPARKEN KUYRUK PERVANESİNE ÇARPTI
Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen feci kazada Süperior Air Havayolu’na ait Bell 407 tipi helikopterle Eleftherios Venizelos Havalimanı pistine ulaştığında genç turist geri geri giderek selfie çekmek istedi.
Fakat arkasına bakmayan İngiliz turist helikopterin kuyruk bölgesindeki pervaneye takıldı. Genç olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazayı gören diğer iki pilotun helikopterlerini havalimanının başka bir bölümüne indirdiği belirtildi.
Feci şekilde hayatını kaybeden 21 yaşındaki İngiliz gencin İngiltere'nin milyarder ailelerinden biri olduğu ortaya çıktı.
Annesi, babası ve iki kardeşi ile birlikte tatile giden ve ailesinin gözleri önünde yaşamını yitiren İngiliz gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay Yunanistan ve İngiltere'de büyük yankı uyandırırken pilotun güvenlik önlemleri almadan ve motoru durdurmadan yolcunun helikopterden inmesine izin vermemesinin gerektiği belirtildi.
Polis kaynakları “Bugüne kadar görülmemiş ve asla olmaması gereken bir faciayı araştırıyoruz; her şey iyice incelenecek” dedikleri öğrenildi.
İngiliz ailenin özel jet ile Mikonos tatilinden dönüşü için 17 bin Euro para ödedikleri belirtildi.