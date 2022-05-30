Samanyolu Haber /Gündem / Semih Tufan Gülaltay ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı /30 Mayıs 2022 15:14

Semih Tufan Gülaltay ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

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Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın Maltepe'deki ofisine 25 Mayıs tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Gülaltay'ın şoförü saldırgana silahla karşılık vermişti. Çıkan çatışmada saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında arama kararı olan Semih Tufan Gülaltay, 28 Mayıs'ta Maltepe'de gözaltına alındı. Gülaltay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi.
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