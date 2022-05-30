Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası! /30 Mayıs 2022 15:18

RTÜK'ten FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası!

Selçuk Tepeli, çiftçilerle ilgili sunduğu habere sinirlenip bardağı fırlatmıştı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasını "ihmal" sayarak kanala para cezası verdi. 

RTÜK, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'nin çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" diyerek elindeki kâğıdı fırlatması ve önündeki bardağa vurmasına ilişkin olarak kanala para cezası verdi. 

RTÜK üyesi Okan Konuralp, Twitter'dan yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

"Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV’ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!" 
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