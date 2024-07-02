Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın Spor Bakanı'na fena yüklendi: Senin başka işin yok mu? /02 Temmuz 2024 11:06

Sergen Yalçın Spor Bakanı'na fena yüklendi: Senin başka işin yok mu?

Sergen Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı sert sözlerle eleştirdi. Yalçın, "O Spor Bakanı(Osman Bak) tam bir felaket ya… Rol çalıyor hocam rol" dedi.

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Eski futbolcu ve teknik insan Sergen Yalçın, katıldığı programda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hakkında sert konuştu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Kafa Sports programına konuk olan Sergen Yalçın, Milli Takım’ın EURO 2024’teki maçlarından sonra, odasında futbolcularla Cumhurbaşkanı’nı konuşturan Bakan Bak’ı eleştirdi.

Yalçın, şunları söyledi:

“O Spor Bakanı (Osman Bak) tam bir felaket ya… Rol çalıyor hocam rol… Futbolcular nasıl rahatsız olmasınlar? Adamlar oraya gitmiş, lig bitmiş… Yorgunlar zaten, orada çok zor bir turnuva oynuyorlar, ülkeyi temsil ediyorlar. Sürekli birileri çıkıyor, konuşuyor. Sürekli birileri açıklama yapıyor kendi kendine… 

Ya kardeşim çıkın şu işin biraz dışına ya… Karışmayın, bırakın çocuklar oynasınlar. Adamları rahat bırakın, sürekli telefonu arıyorlar Cumhurbaşkanı’nı. Ya sizin başka işiniz yok mu? Niye siz koskoca Cumhurbaşkanı’nı bu işlere sokuyorsunuz. Ne oldu ki daha? Bir şey olmadı ki… Bir yarı finale kalalım, bir şey yapalım da bir başarı olsun.”
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