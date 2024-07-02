Samanyolu Haber /Dünya / Kiev’e füze saldırısı ve çok yerde patlamalar /02 Temmuz 2024 10:58

Kiev’e füze saldırısı ve çok yerde patlamalar

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de füze saldırısı sonrası patlamalar meydana geldi. Gece boyunca, Ukrayna’nın başkenti ve çevresinde hava saldırısı alarmı devam etti.

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Samanyoluhaber.com  - Moskova

Belediye Başkanı Vitaliy Klitchko, hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu ve acil servislerin Kiev’in kuzeyindeki Obolon bölgesine yönlendirildiğini bildirdi. Hava savunma sistemlerinin devreye girmesi sonucunda, bir konut binasının sekizinci ve dokuzuncu katlarına füze enkazı düştü ve yangın çıktı.

Ayrıca Belediye başkanı Klitchko, akşam saatlerinde Şevçenko bölgesindeki bir trafo merkezinde meydana gelen patlamanın yangına neden olduğunu belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların yalnızca Ukrayna’nın askeri ve enerji altyapısına yönelik olduğunu belirtiyor. Bu açıklama, Kiev’deki patlamaların ve hasarın sivil hedeflere yönelik olmadığını vurgulamak amacıyla yapıldı.

Patriotlar, Rus güdümlü füzelerine karşı etkili olamıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Patriot uçaksavar füze sistemlerinin, sınırlı miktarda üretilmesinden dolayı Rusya’nın kontrollü hava bombalarına (FAB) karşı etkili olamayacağını belirtti.

Zelensky, Patriot füzelerinin maliyetinin 3 milyon dolardan fazla olduğunu ve bu füzelerin büyük miktarlarda üretilmediğini vurguladı. Ayda binlerce hatta yüzlerce Patriot füzesine sahip olmanın da mümkün olmadığını belirterek, bu durumun sadece maliyetle ilgili olmadığını, aynı zamanda üretim kapasitesiyle de ilgili olduğunu ifade etti. Bu nedenle, Rusya’nın FAB’larına karşı yeterli miktarda Patriot füzesine sahip olamayacaklarını söyledi.

Kiev’in hava savunma sistemi zayıf

Zelensky, FAB’ların Ukrayna için büyük bir sorun olduğunu ve bu nedenle Kiev’in hava savunmasını güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Ancak, Patriot sistemlerinin yetersizliği göz önüne alındığında, uzun vadeli çözümler arayışında olduklarını dile getirdi. Bu çözümler, Rusya’nın askeri uçaklarının bulunduğu hava sahalarına yönelik stratejik adımları içerebilir.
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