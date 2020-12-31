Sezgin Baran Korkmaz kayıp!

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik 29 Aralık'ta başlatılan ve 10 kişinin gözaltına alındığı, aralarında Korkmaz'ın da bulunduğu 9 kişinin arandığı operasyonun yankıları sürüyor.





Operasyondan kısa süre önce yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ve yurt dışına giden Korkmaz'ın İstanbul Başsavcılığı'nın himayesinde bu imkânı elde ettiği ortaya çıktı.





İrfan Fidan'ın (26 Kasım'da Yargıtay'a üye olarak tayin edildi) İstanbul Başsavcısı olduğu dömemde Korkmaz'ın malvarlıklarına el koyma kararı, İstanbul Başsavcılığı tarafından resen kaldırıldı.





17 KASIM'DA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI





İstanbul 7'inci Sulh Ceza Hâkimliği de başsavcılığın müracaatı üzerine, 17 Kasım'da Korkmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Korkmaz bu şekilde yurt dışına gitti.





SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik önceki gün operasyon düzenlendi.





İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı iddia edildi. Yurt dışına çıkan Korkmaz ise gözaltına alınamadı.





MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI RESEN KALDIRILDI





İstanbul Başsavcılığı'nın onay verdiği operasyonla aranan Korkmaz'ın operasyondan kısa süre önce yine İstanbul Başsavcılığı'nın aldığı karar sayesinde yurt dışına çıkabildiği anlaşıldı.







İstanbul 7'inci Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararına göre, kara para aklama, örgüt kurma, dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturulan Korkmaz hakkında 30 Eylül 2020'de yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.





Aynı dönemde malvarlıklarına el konulması kararı da alındı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın işadamlarından Sezgin Baran Korkmaz (solda), Amerika'da tutuklanan Kingston kardeşlere ait 500 milyon dolar tutarındaki kara parayı Türkiye'de şirket satın alarak akladığı iddia ediliyor.





Ancak 7'nci Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararına göre, İstanbul Başsavcılığı, o tarihten bu yana ifadesi alınmayan Korkmaz'ın malvarlıklarına el konulmasına yönelik kararı, 6 Kasım'da resen kaldırdı.





Aynı gün İstanbul 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliği de tüm tedbir kararlarının kaldırılması kararı verdi. Başsavcılığın mütalaası doğrultusunda Korkmaz'ın avukatı, İstanbul 7'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne de müracaat ederek, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.





Mahkeme, 17 Kasım'da, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Bu karardan sonra Korkmaz'ın yurt dışına çıktığı belirtiliyor.