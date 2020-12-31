ABD'den 'haksız karar veren' yabancı hakim ve savcılara yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Venezuelalı yargıç Lorena Carolina Cornielles Ruiz ve savcı Ramon Antonio Torres Espinoza'nın 6 ABD'li yetkilinin "haksız bir şekilde yargılanmasına ve cezalandırılmasına başkanlık ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği belirtildi.







Euronews'te yer alan habere göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise "Bu altı ABD'linin haksızca cezalandırılması, yolsuzluğun ve gücün kötüye kullanımının Venezuela kurumlarına nasıl derin bir şekilde işlemiş olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.





Bakan ayrıca "ABD, vatandaşlarını korumakta ve gayrimeşru Maduro rejiminin Venezuela'da iktidarı gasp etmesine katkıda bulunanları hedef almakta kararlı" şeklinde konuştu.





Houston merkezli Citgo'nun 6 yöneticisi 2017'de toplantı için ülkeye çağrılmış ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Citgo'nun 6 yöneticisinden birinin ABD vatandaşı olduğu kaydedildi.