Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den 'haksız karar veren' yabancı hakim ve savcılara yaptırım /31 Aralık 2020 10:10

ABD'den 'haksız karar veren' yabancı hakim ve savcılara yaptırım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 ABD'li yetkilisini, "haksız şekilde yargıladıkları" gerekçesiyle Venezuelalı yargıç ve savcıyı yaptırım listesine aldı.

SHABER3.COM

ABD Hazine Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Venezuelalı yargıç Lorena Carolina Cornielles Ruiz ve savcı Ramon Antonio Torres Espinoza'nın 6 ABD'li yetkilinin "haksız bir şekilde yargılanmasına ve cezalandırılmasına başkanlık ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Euronews'te yer alan habere göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise "Bu altı ABD'linin haksızca cezalandırılması, yolsuzluğun ve gücün kötüye kullanımının Venezuela kurumlarına nasıl derin bir şekilde işlemiş olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca "ABD, vatandaşlarını korumakta ve gayrimeşru Maduro rejiminin Venezuela'da iktidarı gasp etmesine katkıda bulunanları hedef almakta kararlı" şeklinde konuştu.

Houston merkezli Citgo'nun 6 yöneticisi 2017'de toplantı için ülkeye çağrılmış ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Citgo'nun 6 yöneticisinden birinin ABD vatandaşı olduğu kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den 'haksız karar veren' yabancı hakim ve savcılara... Sonraki Haber >>

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:09