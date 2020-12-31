Samanyolu Haber /Dünya / Almanya "yasaklara devam" dedi /31 Aralık 2020 09:59

Almanya "yasaklara devam" dedi

Almanya'da kasım başında alınan ve aralıkta sertleştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri vak'a sayıları düşmediği için 10 Ocak'tan sonra da devam edecek.

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Almanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri 24 Ocak ya da 31 Ocak’a kadar devam ettirilecek. Kasım ayı başında karantina kararları alınmış ve aralık ayında sertleştirilmişti. 

Ancak ülkede vak'a sayısında azalma olmadı. Angela Merkel hükûmeti ile eyalet başbakanları, prensip anlaşmasına vararak, mevcut tedbirlerin 10 Ocak’tan sonra da devam etmesi yönünde anlaştı.

Yine oteller, restoranlar, berberler, vücut bakım yerleri, havuzlar ve insanların kalabalık olarak bir arada olduğu yerler kapalı kalacak. İş yeri sahiplerine kira yardımı ya da diğer sübvansiyonlar devam edecek. Yakın temas gerektiren işler de yasak kapsamında.

OKULLARIN DURUMU BELLİ DEĞİL
 
Okulların açılıp açılmayacağı, uzaktan eğitim mi olacağı konusunda henüz karar verilmedi. Daha fazla aşı temini için de çalışmalar devam ediyor. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, 5 Ocak’ta yapılacak görüşme öncesi bu konuda ön anlaşmaya vardı. 

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