Samanyolu Haber /Gündem / Ethem Sancak TOGG yönetim kurulundan istifa etti /31 Aralık 2020 10:17

Ethem Sancak TOGG yönetim kurulundan istifa etti

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi ve yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir'in seçilmesinin ardından şirketten bir açıklama geldi.

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Yapılan açıklamada, "Projenin hızlanması ve TOGG Yönetim Kurulu'nda tüm üyelerin yoğun mesaisine ihtiyaç duyulması neticesinde Ethem Sancak ve Talip Öztürk, şirketin icracı yöneticileri olan Yasin Öztürk ve Bülent Denkdemir'in hissedarlar adına TOGG Yönetim Kurulu'nda aktif görev almasını uygun görmüşlerdir." denildi.

Açıklamada, "BMC ana hissedarları olan Ethem Sancak ve Talip Öztürk, TOGG'un da Hissedarlar Kurulu, yani 'babayiğitler kurulu'nun doğal üyeleridir. Bu anlamda projeye her türlü maddi ve manevi desteği vermektedirler. Projenin hızlanması ve TOGG Yönetim Kurulu'nda tüm üyelerin yoğun mesaisine ihtiyaç duyulması neticesinde Ethem Sancak ve Talip Öztürk; şirketin icracı yöneticileri olan Yasin Öztürk ve Bülent Denkdemir'in hissedarlar adına TOGG Yönetim Kurulu'nda aktif görev almasını uygun görmüşlerdir." denildi.

Bu doğrultuda, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk’ün, TOGG bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir'in ise TOGG bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün bazı medya organlarında, Ethem Sancak'ın TOGG'dan istifa haberi ve buna bağlı oluşturulmaya çalışılan birtakım olumsuz spekülasyonları üzülerek gözlemledik ve bu açıklamayı değerli kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı hissettik. Yönetim Kurulu Başkanımız Ethem Sancak ve tüm hissedar ve yönetim ekibimiz ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Türkiye'nin Otomobili' için projenin diğer kıymetli ortakları ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."
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