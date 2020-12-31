Köksal Toptan ve eşine Koronavirüs teşhisi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan'a yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.





Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AKP Milletvekili Köksal Toptan ile eşi karantinada.





Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat bugün yayımlanan makalesinde, "Yeter... Bitsin... Gitsin ve benzeri geri gelmesin... 2020'yi dünyanın burnundan getirdi... Korona, Türkiye'nin, bütün ülkelerin gündemini belirledi... Test... Negatif-pozitif... Karantina... Aşı... Can kayıpları. 'Nice yıllara' demek için Köksal Toptan'ı aradık. Eşi Saime Hanım'la birlikte... Aile boyu Korona... Evde... Karantinada. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.