Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk'e hakaretten yargılanacak /31 Aralık 2020 10:33

Atatürk'e hakaretten yargılanacak

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını yazdı.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, '2020' başlıklı bugünkü yazısında 2020 yılında yaşananlara yer verdi.

Özdil, yazısında Libya’ya asker tezkeresi, Elazığ depremi, Madımak hükümlüsüne verilen tahliye, Koronavirüs salgını, Van’da çığ felaketi, Sabiha Gökçen’de uçak kazası, Osman Kavala’nın beraat edip yeniden tutuklanması, iş arayanlarda artış, Libya ve Suriye’de şehitler, Kanal İstanbul ihale, sokağa çıkma yasağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası, IBAN paylaşılarak yardım toplanması, bazı gazetecilerin tutuklanması, salgın nedeniyle camilerin kapatılması, Sağlık Bakanlığı verilerinin tartışmalara neden olması, Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi, Gamze Yerlikaya’nın bankanın yönetim kuruluna atanması, çoklu baro yasası, Şehir Üniversitesi’nin kapatılması, Sakarya’da havai fişek fabrikası faciası, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a dava açılması, Ayasofya’nın ibadete açılması, sahte tarikat şeyhinin çocuğa istismardan tutuklanması gibi gelişmeleri sıraladı.

'Yazıya noktayı koyuyordum ki avukatım aradı'

"Senin için nasıl geçti derseniz" diyen Özdil, kendi başından geçenleri de anlattı ve son gelişme olarak hakkında 'Atatürk'e hakaret' soruşturması açıldığını yazdı:
"Kaçak saray yaptırdığımı iddia ederek aileme ait iki odalı yazlığa saldırdılar, silahlı kuvvetlere hakaret ettiğimi iddia ederek beş ay hapis cezası verdiler, TBMM'ye hakaret ettiğimi iddia ederek hapse girmem için dava açtılar, yobaz bir akademisyen diyanet'e çağrıda bulunarak, cesedimin camiye sokulmamasını, cenaze namazımın kılınmamasını istedi, yazıya noktayı koyuyordum ki, gazeteden avukatım aradı, Atatürk'e hakaret ettiğim için hakkımda savcılık soruşturması başlatılmış. Yaşadıklarımızı okurken bile yorulduğumuz bir yıldı, 2020."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atatürk'e hakaretten yargılanacak Sonraki Haber >>

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:31