Samanyolu Haber /Dünya / 'Sıfır vaka' Kuzey Kore karıştı: "Korona görüldü, çok sayıda kişi Politbüro'dan kovuldu" /30 Haziran 2021 10:18

'Sıfır vaka' Kuzey Kore karıştı: "Korona görüldü, çok sayıda kişi Politbüro'dan kovuldu"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "kamu güvenliğini etkileyen büyük Koronavirüs olayı" nedeniyle birkaç parti yetkilisinin görevine son verdi. Kim'in tepkisi, Koronavirüs salgının ülkenin kurduğu 'savunma hattı'nı aşmış olabileceği endişesi oluşturdu.

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Devletin haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, Politbüro toplantısında, "Organizasyonel, materyel, bilimsel ve teknolojik önlemler için çağrılar yapan önemli parti kararlarını dikkate almayarak yetkililer büyük bir kazaya yol açtı ve ülke ile halkının güvenliği için büyük bir risk oluşturdu. Bu önlemler dünyada süren sağlık krizine karşı atılmış epidemi karşıtı adımlardı" dedi.

Kim, salı günü yapılan toplantıda parti yetkililerini "kabiliyetsizlik" ve "pasif kalıp kendilerini korumaya çalışmakla suçladı. 

KCNA meydana gelen kazanın ne olduğuyla ilgili detay sunmazken, uzmanlar Kim'in tepkisinin ülkede artık Koronavirüs göründüğüne işaret ettiğini dile getirdi. 

Kuzey Kore pandeminin başında Çin ve Rusya ile sınırlarını kapadı, uluslararası hava seyahatini durdurdu ve ülke içi seyahati de minimuma indirdi. Pyongyang, Dünya Sağlık Örgütü'ne 30 bin test yaptığını ve hiç vakaya rastlamadığını bildirdi. Bu açıklamaya uluslararası kamuoyu şüpheyle yaklaşmıştı.
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