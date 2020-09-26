Samanyolu Haber /Gündem / 'Silahlanan derneklerin isimlerini veririm' diyen Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi /26 Eylül 2020 10:13

'Silahlanan derneklerin isimlerini veririm' diyen Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi

Türkiye'de silahlanan selefi derneklerin ismini vereceğini iddia eden Cübbeli Ahmet Emniyet'e ifade verdi.

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Türkiye'de 2 bin selefi derneğin silahlandığı yönünde açıklama yapan Cübbeli Ahmet, Emniyet'te ifade verdi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağrılan Ünlü, bugün Emnniyet'e gitti.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ünlü, polislerle görüştü.

İSİM VERMEDİ

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre ifadesinde, silahlanma iddiasıyla ilgili bilgi aldığı kişileri işaret eden Ünlü, emniyet yetkililerine silahlandığı iddia edilen herhangi bir dernek, yapılanma veya şahıs ismi vermedi. Ünlü'nün ifadesi, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi.

Emniyet'in söz konusu soruşturma çerçevesinde önümüzdeki günlerde Cübbeli Ahmet Hoca'ya bu bilgiyi getiren kişilerin de bilgisine başvuracağı öğrenildi.
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