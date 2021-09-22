Samanyolu Haber /Gündem / Silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme /22 Eylül 2021 23:45

Silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme

DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak iki kişinin şüpheli olarak görüldüğü ve bu kişilerin bulunarak haklarında işlem başlatıldığı belirtildi.

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İstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlediği değerlendirilen T.T. ve D.K.'nın şüpheli olarak görüldüğü duyuruldu. Şüphelilerden birinin 39, diğerinin 5 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde yer alan alt katında bir işyeri, üst katında Deva Partisi İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu binaya 21 Eylül 2021 Salı günü gece saatlerinde gerçekleştirilen silahla ateş edilmesi olayının failleri olduğu değerlendirilen (T.T) ve (D.K) adlı şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır.

Şüpheli (T.T)'nin (39) ayrı suçtan, şüpheli (D.K)'nın da (5) ayrı suçtan kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."
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