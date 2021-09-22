Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li ve Rus genelkurmay başkanları o ülkede bir araya geldi /22 Eylül 2021 23:00

ABD'li ve Rus genelkurmay başkanları o ülkede bir araya geldi

ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarının Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği belirtildi.

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de görüştü.

İki ülke genelkurmay başkanlarının, ABD askerlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından son dönemde yaptığı görüşmelerin devamı niteliğinde Helsinki'de buluştuğu belirtildi.

Milley, Finlandiya'ya giderken kendisine eşlik eden gazetecilere görüşme konusunda detaylı bilgi vermezken, sözcüsü Albay Dave Butler, bunun "iki ülke askeri liderliği arasında, riskin azaltılması ve operasyonel çatışmayı önleme amacıyla iletişimin iyileştirilmesini hedefleyen görüşmelerin yenisi olduğunu" söyledi.

Butler, tarafların görüşmelerin ayrıntılarını açıklamama konusunda hemfikir olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'nin, askerlerini tamamen geri çekmesinin ardından Afganistan'da El Kaide ve IŞİD'in takibine, istihbarat paylaşımına ve gerekirse hava saldırılarına imkan tanıyan anlaşmalar yapmak, Özbekistan, Kırgızistan veya Tacikistan gibi Afganistan'a sınır ülkelerde üslenmek için çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.

Milley, birkaç gün önce Avrupa turu sırasında üs konusunun, aklındaki en önemli mesele olduğunu açıkça belirtmişti.

ABD Genelkurmay Başkanı ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve istihbarat yetkililerinin, El Kaide ve IŞİD'in, bir ya da iki yıl içinde ABD'ye tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunduğunu açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, temmuz ayında Moskova yönetiminin, ABD'yi Afganistan'a komşu ülkelere asker konuşlandırmasının "kabul edilmeyeceği" konusunda uyardığını açıklamıştı. Ryabkov, benzer bir uyarının Orta Asya ülkelerine de yapıldığını söylemişti.

Rusya ile ABD arasında askeri düzeyde yürütülen bu görüşmelerde henüz ilerleme sağlandığına dair bir gelişme yaşanmadı.

Öte yandan bazı Rus yetkililer Afganistan'da Taliban yönetiminin, Orta Asya'da istikrarı bozabileceği endişesi taşıdıklarını dile getiriyor.
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