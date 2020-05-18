Silivri’de bir kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevinde kalan bir kişiye de korona teşhisi konuldu. Hükümlü olarak cezaevinde bulunan Ali Kemal Ata’nın 16 Mayıs 2020’da e-Nabız’a düşen test sonucu pozitif. 29 kişiyle birlikte B8 koğuşunda kalan Ali Kemal Ata, üç yıldır tutukluydu.

Eşiyle her pazartesi günü görüştüğünü söyleyen Vecide Tuba Ata, “Bugün eşimle görüşemeyeceğiz. Çünkü hastanede olduğunu biliyorum. Her gün kampüs içindeki hastaneyi arıyorum. Sadece cuma günü açtılar. Genel durumu iyi dediler ama endişeliyiz, merak içindeyiz. Durumunu e-nabızdan takip etmeye çalışıyorum.” dedi.

TALEP EDERLERSE TEST YAPILIYOR

Bold Medya’ya konuşan Vecide Tuğba Ata, “Bildiğim kadarıyla şu anda eşimin koğuşunda kalan 5 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Ama koğuşun tamamına test yapılmıyor. Kendi talepleri olursa, kendimi kötü hissediyorum derlerse yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

İLK VAKA 6 MAYIS’TA ORTAYA ÇIKTI

Silivri Cezaevinde 6 Mayıs’ta başlayan koronavirüslü hasta sayısı her gün arıyor. İlk vaka, 7 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi C7 koğuşunda kalan askeri öğrenci Enes Karaduman’a teşhis konulmasıyla ortaya çıktı. Bu olaydan sonra Bakırköy Savcılığı açıklama yapmak zorunda kaldı ve 44 tutuklu ve hükümlünün testinin pozitif çıktığını doğruladı. Ancak hasta sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.





Silivri’de 10 ayrı cezaevi var ve her birinin idaresi birbirinde farklı. Korona vakaları 7 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi ve 8 Nolu Cezaevi. 7 Nolu’da iki koğuş şu anda karantina koğuşu haline getirildi. Sayıları her gün değişmekle birlikte B10’da 34, B12’de 43 kişi karantina altında.