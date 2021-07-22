Cumartesi gününden Salı akşam saatlerine kadar devam eden yağışlar sonucu, kentteki Sarı Nehri'nde bir yılın toplamından daha fazla yağmur suyu toplandığı belirtildi. Çin basınında yer alan haberlere göre, meteorologlar böylesi bir yağışın ancak "bin yılda bir olabileceğine" dikkat çekiyor.

Hastane elektriksiz kaldı

Vilayetin başkenti Zhengzhou'daki 7 binden fazla yataklı bir hastanede elektriklerin kesildiği , acil elektrik hattının da çalışmadığı bilgisi verildi. Hastanedeki yaklaşık 600 kritik durumdaki hasta için acil transfer imkanları aranıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, sel baskınlarıyla mücadelenin zorlaştığını ifade etti.





Seferler iptal, barajlar için uyarı





Ülkedeki önemli lojistik merkezlerden olan vilayette tren seferleri iptal edildi, otobanlar kapatıldı ve birçok uçak seferi de iptal edilmek zorunda kaldı. Baraj sularının da yükselmesi nedeniyle uyarı verildi. Yerel yetkililer, Zhengzhou kentinin batısındaki Luoyang kentindeki Yihetan Barajı'nda 20 metrelik bir çatlak oluştuğunu bildirdi. Çatlak nedeniyle her an bir yıkım olabileceği uyarısı verildi.





Meteorologlar 94 milyon nüfuslu Henan vilayetinde yağışların üç gün daha süreceğini tahmin ediyor

