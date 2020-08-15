Samanyolu Haber /Politika / Şimdi de Mustafa Sarıgül! /15 Ağustos 2020 18:49

Şimdi de Mustafa Sarıgül!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kökenli siyasetçilerden biri daha parti kuruyor.

SHABER3.COM

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün parti kurmaya karar verdiği iddia edildi. 

2019 yılı başında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Sarıgül'ün kuracağı belirtilen partinin genel merkez fotoğraflarına ulaşıldı.

CHP'nin 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin geçen hafta başlattığı 1000 Günde Memleket Hareketi'nin akabinde Mustafa Sarıgül cenahı da harekete geçti.

MUSTAFA SARIGÜL GENEL MERKEZ İÇİN BİNA KİRALADI

2019 yılının ocak ayında yerel seçim öncesinde CHP'den istifa ettiğini açıklayan Sarıgül'ün parti kurma hazırlıklarını başlattığı öğrenildi. 

Hürriyet'in haberine göre Sarıgül'ün partisinin Ankara'da Çankaya Bulvarı'nda bir binayı genel merkez olarak kullanmak üzere kiraladığı belirtiliyor. 

Parti genel merkezi binasının 7 katlı ve 14 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtiliyor. Sarıgül'ün "Türkiye Değişim Hareketi (TDH)" ismi altında 58 şehirde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. 

Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a yapacağı ve partisini resmen bu şehirde açıklayacağı bildirildi.
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