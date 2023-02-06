Şimdi yardım zamanı

Derneğin sosyal medya hesaplarından duyurulan 'ŞİMDİ YARDIM ZAMANI' kampanyasıyla herkesi duyarlı olmaya çağrıldı

Derneğin açıklamasında 'Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmalarıma destek olmak için yardım kampanyası başlatılmıştır.' denildi





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