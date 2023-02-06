Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi yardım zamanı /06 Şubat 2023 14:22

Şimdi yardım zamanı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarını da endişelendirdi

Şimdi yardım zamanı

Almanya Merkezli Time to Help (Kimse yok mu? ) Türkiye'deki deprem mağdurlarına yardım kampanyası düzenledi 

Derneğin sosyal medya hesaplarından duyurulan 'ŞİMDİ YARDIM ZAMANI' kampanyasıyla herkesi duyarlı olmaya çağrıldı
Derneğin açıklamasında 'Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmalarıma destek olmak için yardım kampanyası başlatılmıştır.' denildi 

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