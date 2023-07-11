Samanyolu Haber /Gündem / Şimşek ve Erkan para için bu sefer Suudi Arabistan'ın kapısını çalacak /11 Temmuz 2023 15:48

Şimşek ve Erkan para için bu sefer Suudi Arabistan'ın kapısını çalacak

AKP'de kaynak arayışları sürerken, Bakan Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın Suudi Arabistan'a gideceği açıklandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Suudi Arabistan’a gideceği bildirildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.


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