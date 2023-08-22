Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş’in eşine İYİ Parti’de görev /22 Ağustos 2023 16:29

Sinan Ateş’in eşine İYİ Parti’de görev

Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Meclis’te İYİ Parti Grup Danışmanı oluyor.

SHABER3.COM

Yaklaşık 8 ay önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, İYİ Parti'nin TBMM Grup Danışmanı olmaya hazırlanıyor.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, kamuda öğretmen olarak görev yapan Ateş’in kadrosunun TBMM'ye geçişi için yapılan talebe Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzun süre onay vermedi.

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i aradı. Akşener, Tekin’le yaptığı görüşmeden sonuç alamaması üzerine Ayşe Ateş için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Akşener, Erdoğan’dan Ayşe Ateş’in tehditler aldığını anlatarak kadrosunun Meclis’e geçirilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat vermesini istedi. 

"BAHÇELİ ENGEL ÇIKARIYORSA, ONU DA ARAYABİLİRİM"
Akşener’in ayrıca, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu atama için bir engel çıkartıyorsa ben kendisiyle de görüşebilirim” dediği, Erdoğan’ın ise “Gerek yok, ben gerekeni yapacağım” yanıtını verdiği öğrenildi. Bu görüşmeden kısa süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Ayşe Ateş’in kadrosunun Meclis’e geçişine onay verdiği ve Ateş’in bu yazı doğrultusunda önümüzdeki günlerde Meclis’teki Grup Danışmanlığı görevine başlayacağı ifade edildi. 
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