Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'daki orman yangınında korkunç gelişme: 18 ceset mültecilere mi ait? /22 Ağustos 2023 16:23

Yunanistan'daki orman yangınında korkunç gelişme: 18 ceset mültecilere mi ait?

Yunanistan'daki orman yangınında 18 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin, ülkeye Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

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Yunanistan'da, yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunduğu bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu.

Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.
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