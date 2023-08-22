Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Rusya yolcusu! /22 Ağustos 2023 15:58

Erdoğan Rusya yolcusu!

İnterfax Haber Ajansı ve Business FM gibi Rus medyasının verdiği haberlere göre Erdoğan yakın zamanda Rusya’ya Vladimir Putin ile görüşmek için gidecek.

Erdoğan Rusya yolcusu!

Rus Basını, Erdoğan ile Putin'in Rusya'da yapacağı görüşmeyi sızdırdı. 

Haberlere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Vladimir Putin ile Tahıl Koridoru ve bölgesel konuları ele alacak. 

TASS haber ajansı, Erdoğan'ın ziyaretinin Rusya'nın Temmuz ayında katılımını askıya aldığı tahıl anlaşması için önemli olduğunu belirtiyor. Ankara, Ukrayna'dan tahıl ihracatı yolunun Moskova'nın katılımı olmadan normal şekilde çalışamayacağına inanıyor.

TASS, Daha önce, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim ofisi, Erdoğan ve Putin'in görüşme konusunda anlaştığını, ancak belirli bir yerin adını vermediğini bildirdi. Görüşme zamanı ise büyük ihtimalle Eylül ayının ilk haftası olarak tahmin ediliyor.
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