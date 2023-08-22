Samanyolu Haber /Gündem / Açlıktan eylem yaptı, ters kelepçeyle gözaltına alındı /22 Ağustos 2023 15:52

Açlıktan eylem yaptı, ters kelepçeyle gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önünde, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum” diyen bir vatandaş ters kelepçe ile gözaltına alındı.

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Dün sabah saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez binası kapısına giden bir vatandaş, geçinemediğini belirterek isyan etti. 

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 45-50 yaşlarındaki yurttaş, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum. Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim?” dedi. 

Bakanlıkta görevli polisler “Geçinemiyorum” diyen yurttaşı gözaltına aldı. Polisin darp ederek ters kelepçe ile gözaltına aldığı yurttaşın akıbeti ise bilinmiyor. 

Öte yandan yurttaşın geçinemediği için kapısına gittiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevlerinden biri de “Aşırı yoksulluk sınırının altında kalanların sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak” olarak açıklanıyor.

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