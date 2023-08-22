Musk gazetecilere seslendi: Daha fazla özgürlük ve para istiyorsanız...

Elon Musk, Twitter'ın başına geçmesinin ardından bir dizi değişikliğe gidilmiş, artık X olarak anılan sosyal medya ağı bambaşka bir hâl almıştı. Zaman zaman yaptığı açıklamalar ile de konuşulan Elon Musk ise yeni yaptığı açıklamada gazetecilere seslendi ve ''daha fazla yazma özgürlüğü ve daha yüksek gelir isteyen bir gazeteciyseniz yazılarınızı doğrudan bu platformdan (X'ten) yayımlayın'' ifadelerini kullandı.







HABER PAYLAŞIMLARI TARAFI İÇİN DE YENİ GELİŞME VAR

Burada kastedilen şey ise X üzerinden yeni para kazanma sistemi. Bazı şartlar sunan X, artık kullanıcılarına para kazandıracak. Bunun ardından ise yeni bir gelişme yaşandı ve X, haberlerin yapıldığı paylaşımlardan bağlantı başlıklarını kaldırabileceği ortaya çıktı.





Fortune Magazine'den Kylie Robinson tarafından yapılan paylaşımda özelliğin, aktif olarak test edilmeye başlandığı ve bu kullanıma açılırsa, bağlantılar tıklanabilir fotoğraflar olarak kalacak ya da üst kısma özel olarak elle yazmak gerekecek.





Tık tuzaklarını engellemek için geliştirildiği söylenen özellik şimdiden pek sevilmemiş görünüyor.