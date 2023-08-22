200'lük artık yetmiyor, 500'lük ve 1000'lik banknot bekleniyor

50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paraların neredeyse hiç kullanılmadığı, 50-100 liralık kâğıt paraların bozuktan sayıldığı enflasyon koşullarında gözler Merkez Bankası'na çevrildi.







Piyasaların 500 liralık kâğıt para beklentisine, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "ihtiyaç yok, çalışma da yok" yanıtı verdiğini ifade eden gazeteci Murat Yetkin, 70'li yıllarda belediye tuvaletine 1 milyon lira ile gidildiğini hatırlattı, "Liradan atılan sıfırlar durdurulamayan fiyat artışları ve alım gücündeki azalmayla fiilen geri geliyor" diye yazdı.







Yeni 500'lük banknotun basılması halinde muhtemelen Hafize Gaye Erkan imzasıyla çıkacağını belirten Yetkin, "seçime kadar ekonomi yönetiminde bir değişiklik olmazsa" diye not düştü.





Murat Yetkin'in "500’lük banknotlar geri gelir mi? Üstünde Gaye Erkan’ın imzası olur mu?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:





"Halen en büyük kâğıt paramız 200 lira. 2009 yılında o zamanki Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın imzasıyla yayınlandı. Hazine’yi de kapsayan Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek idi. AK Parti’nin 2002 yılında iktidara gelmesi ardından Kemal Derviş’ten devraldığı ekonomi programını kendi yöntemince sürdüren Ali Babacan’ın yönetiminde enflasyon kontrol altına alınmaya başlamış, 2005 yılında paradan altı sıfır atılmıştı.





(...)





500’LÜK ÜSTÜNDEKİ İMZA

Dış politikada son haftalardaki 'tatsızlık çıkmasın' sessizliğiyle dış kaynak bulma sıkıntılarının bir alakası apaçık görülmeye başladı.





Erdoğan kabine toplantısı öncesi Macaristan dönüşünde, sanki yönetimde kendisi yokmuşçasına bir muhalefet lideri gibi 'Memurlarımıza zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şey gelmemesi olacak bir şey değil' dedi. Ancak iktidar yanlısı medyanın bu sözlerle manşete çektiği 'Emekliye ara zam' müjdesi kabine toplantısından çıkmadı. Erdoğan toplantı ardından yine (Erkan’ın 2026 sonu tahmininde bulunduğu) enflasyonun tek haneye ineceği vaadiyle vatandaştan biraz daha sabır istedi.





'BELKİ YEREL SEÇİMDEN DE ÖNCE'

Ufukta 31 Mart 2024 seçimleri olması nedeniyle muhtemelen maaş artışları gelecek ve artık karşılığı olup olmadığına bakılmadan para basılacak.





Yüksek enflasyonun nişanesi sayılan 500’lük, 1000’lik banknotlar dönemine dönüş de muhtemeldir; belki yerel seçimden de önce.





500’lük banknotlar çıkarsa muhtemelen üstünde TCMB Başkanı Erkan’ın imzası olacak. Muhtemelen diyorum, çünkü 'Bakın faizi arttırdık, enflasyon düşmüyor' gerekçesiyle Erdoğan’ın 'isabet buyurdunuz efendim' ekibine dönüşü ihtimali hâlâ geçerli."



