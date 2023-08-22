Trump teslim olmaya hazırlanıyor

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2020 Başkanlık Seçimleri sırasında Georgia eyaletinde seçim hilesi yapmakla suçlandığı davayla ilgili olarak Perşembe günü Atlanta'da teslim olmayı planladığını söyledi.
Cumhuriyetçi Parti'den 2024 Başkanlık Seçimi adayı olan Trump, kendine ait Truth Social platformundan, "Perşembe günü Georgia'nın Atlanta kentine gideceğim ve radikal solcu Bölge Başsavcısı Fani Willis tarafından tutuklanacağım. Buna inanabiliyor musunuz?" " diye yazdı. Trump hakkındaki iddianameyi ise, “yeniden seçilme kampanyasını raydan çıkarmaya yönelik siyasi amaçlı bir çaba” olarak nitelendirdi.
Bunun bir cadı avı olduğunu öne süren Trump, Willis'in bunun için para topladığını ve yargı sürecinin ABD Başkanı Joe Biden ile Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapıldığını iddia etti.
Trump'ın Georgia eyaletinde 2020 seçimi sonucuna müdahale etmekle suçlandığı davada kefalet bedeli ve şartları da açıklandı. Davada Trump için kefalet bedeli 200 bin dolar olarak belirlendi.
Trump ve 18 diğer sanığın, eyaletin başkenti Atlanta'daki bir mahkemeye teslim olmak için Cuma günü öğlene kadar süreleri bulunuyor.
CNN kanalı Trump'ın Perşembe günü Atlanta'daki Fulton County Hapishanesi'ne teslim olmayı planladığını bildirmişti. CNN'e göre bu tarih, Trump'ın avukatları ile Fulton County bölge savcılığı arasında Pazartesi günü Trump'ın rıza kefaleti ve serbest bırakılma koşulları üzerine yapılan görüşmeler sırasında belirlendi.
Toplam 41 suç
Geçtiğimiz hafta açıklanan 98 sayfalık Georgia iddianamesinde, Trump ve diğer 18 sanık, eyaletteki 2020 seçimlerindeki yenilgisini tersine çevirme çabalarıyla bağlantılı olarak toplam 41 suçla itham edildi.
Dün yapılan mahkeme başvurusuna göre, Trump'ın Georgia davasında da suçlanan eski kişisel avukatı John Eastman ise yarın Fulton County yetkililerine teslim olmayı planlıyor. Eastman dün erken saatlerde Fulton Bölge Savcısı Fani Willis ile 100 bin dolarlık bir kefalet anlaşmasına varmıştı.
Georgia'daki dava Trump'ın hakkındaki dördüncü iddianame. Trump ayrıca, New York eyaletinde bir porno yıldızına sus payı ödemesiyle ilgili bir dava ile Florida'da federal gizli belgeleri usulsüz kullandığı iddiasıyla federal bir dava ile karşı karşıya.
Trump ABD tarihinde, ceza davası ile karşı karşıyan kalan ilk eski başkan oldu.
2024 ABD Başkanlık Seçimleri için yeniden aday olacağını açıklayan Trump, şu anda Cumhuriyetçiler arasındaki adaylık yarışını önde götürüyor.
Trump yarın akşam Cumhuriyetçiler'in ilk televizyon tartışma programına katılmayacağını söyledi. Truth Social platformunda önceki gün yaptığı paylaşımında Trump, "Kamuoyu benim kim olduğumu ve ne kadar başarılı bir başkanlık yürüttüğümü biliyor. Bu nedenle tartışmalara katılmayacağım" dedi.