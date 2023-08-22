Trump teslim olmaya hazırlanıyor

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2020 Başkanlık Seçimleri sırasında Georgia eyaletinde seçim hilesi yapmakla suçlandığı davayla ilgili olarak Perşembe günü Atlanta'da teslim olmayı planladığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'den 2024 Başkanlık Seçimi adayı olan Trump, kendine ait Truth Social platformundan, "Perşembe günü Georgia'nın Atlanta kentine gideceğim ve radikal solcu Bölge Başsavcısı Fani Willis tarafından tutuklanacağım. Buna inanabiliyor musunuz?" " diye yazdı. Trump hakkındaki iddianameyi ise, “yeniden seçilme kampanyasını raydan çıkarmaya yönelik siyasi amaçlı bir çaba” olarak nitelendirdi.





Bunun bir cadı avı olduğunu öne süren Trump, Willis'in bunun için para topladığını ve yargı sürecinin ABD Başkanı Joe Biden ile Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapıldığını iddia etti.





Trump'ın Georgia eyaletinde 2020 seçimi sonucuna müdahale etmekle suçlandığı davada kefalet bedeli ve şartları da açıklandı. Davada Trump için kefalet bedeli 200 bin dolar olarak belirlendi.





Trump ve 18 diğer sanığın, eyaletin başkenti Atlanta'daki bir mahkemeye teslim olmak için Cuma günü öğlene kadar süreleri bulunuyor.





CNN kanalı Trump'ın Perşembe günü Atlanta'daki Fulton County Hapishanesi'ne teslim olmayı planladığını bildirmişti. CNN'e göre bu tarih, Trump'ın avukatları ile Fulton County bölge savcılığı arasında Pazartesi günü Trump'ın rıza kefaleti ve serbest bırakılma koşulları üzerine yapılan görüşmeler sırasında belirlendi.



