Eski MHP İlçe başkanı öldürüldü

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz hayatını kaybetti. Kaçmaz'a yönelik saldırıyı MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu.





Başka yaralılarında olduğu öğrenilen saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi bulunmazken, MHP yöneticisi Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:





"İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun."







