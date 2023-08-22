Samanyolu Haber /Gündem / Uğur Şahin, kanserle mücadelede umut verdi /22 Ağustos 2023 14:24

Uğur Şahin, kanserle mücadelede umut verdi

Koronavirüs salgını döneminde mRNA teknolojisiyle virüse karşı geliştirdikleri aşıyla dünya çapında üne kavuşan BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle mücadelede umut verdi.

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Almanya'da yayınlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların, 2026 yılından itibaren tescil alıp piyasaya sürülebileceğini söyledi. Prof. Dr. Şahin, 10 yıl içinde kanserle mücadelede geliştirilen ilaçların, saç dökülmesi ve mide bulantısına sebep olan kemoterapinin yerini alabileceğini kaydetti. Kanserle mücadelede ne aşamada oldukları yönündeki soruya yanıt veren Prof. Dr. Şahin, üzerinde çalıştıkları 3 farklı yöntemi şöyle anlattı:

‘ONAYLAR 2026’DA OLABİLİR’

“Bu yıl birkaç tescil denemesine başlamayı planlıyoruz. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine karşı kullanılan kontrol noktası immunomodülatörü BNT316 için ‘faz 3’ denemesi devam ediyor. CAR-T hücre tedavimiz ve antikor-ilaç konjugatlarımız için 2023 ve 2024 yıllarında kabul edilebilir denemelere başlamayı planlıyoruz. Bireyselleştirilmiş aşılar için en az iki tescil denemesi başlatmak istiyoruz. Burada pankreas kanserli hastalardan çok cesaret verici veriler yayınladık. Kolorektal kanser (kalın bağırsak karzinomu) için sonuca bağlı olarak onay niteliği de taşıyabilecek bir ‘faz 2’ çalışması devam ediyor. Bu çalışmalar başarılı olursa, onkoloji alanında onaylar 2026’dan itibaren mümkün olacaktır.”
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