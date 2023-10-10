Sinan Ateş suikastında MHP'li Olcay Kılavuz dosyaya 'şüpheli' olarak girdi

Cinayetin ardından tetikçiyi Ankara'dan çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ın yakalandığı polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz “şüpheli” olarak dosyaya girdi.

T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre Kılavuz, 14 Mayıs seçimlerinden önce “cinayete yardım” iddiasıyla şüpheli olarak kaydedildi. Ancak Kılavuz’un dosyası, o tarihte milletvekili olması nedeniyle ana dosyadan ayrılarak parlamenter büroya gönderildi. Seçimde yeniden milletvekili olamayan Kılavuz’un vekilliğinin sona ermesi nedeniyle yeniden ana dosyaya eklenmesi bekleniyor.













'BAŞSAVCIVEKİLİ DELİLLERİ GÖRÜNCE ÇEKİLMEK İSTEDİ'

Dosyada yeni bir “başsavcıvekili” krizi yaşandığı da iddia edildi. Buna göre soruşturmayı adli tatil başlangıcında devralan ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Ahmet Altun, delil durumunu gördükten sonra dosyadan çekilmek istedi. Ankara Başsavcısı Ahmet Akça bu talebi kabul etmeyince Altun'un apar topar izne ayrıldı. Dosyaya çok önemli delillerin girdiği, Altun’un dosyada imzasının olmasını istemediği ileri sürüldü.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30Aralık 2022'de Ankara Çukurambar’da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada kritik gelişmeler yaşandı.