6 soruda Hamas nedir, İsrail ve Gazze Şeridi'nde neler oluyor?

Hamas nedir?





Gazze Şeridi nedir?





Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'deki nüfusun yaklaşık yüzde 80'i uluslararası yardımlara muhtaç. Burada yaklaşık bir milyon insanın her gün gıda yardımına ihtiyacı var.









Filistin nedir, son olaylarla bağlantısı ne?

Batı Şeria ve Gazze Filistin toprakları olarak biliniyor. Bunlara ek olarak tarihte Filistin olarak anılan devlet Doğru Kudüs ve İsrail'i de kapsıyordu.

Son saldırılar ne kadar ciddi?

İsrail istihbaratının hatası var mı?





Bundan sonra ne olabilir?



