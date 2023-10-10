Nobel Ekonomi Ödülü 'Kadına eşit ücret' diyen Claudia Goldin’in





İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamada "Bu yılın Ekonomi Bilimleri Ödülü sahibi Claudia Goldin, yüzyıllar boyunca kadınların ücretlendirilmesi ve işgücü piyasasına katılımı anlamında ilk kapsamlı çalışmayı yaptı. Araştırması, değişimin nedenlerini ve aynı zamanda halen mevcut ücret eşitsizliğinin ana kaynaklarını ortaya koyuyor" denildi.

Harvard ekonomi bölümüne giren ilk kadrolu kadın





ABD'de kadınlar 2022'de yüzde 82 daha az kazandı



