10 Ekim Ankara katliamı: Bitmeyen adalet arayışı

Peki 8 yıl önce gerçekleşen Ankara Tren Garı katliamında ihmaller nelerdi?



Yol kontrolü yapılmadı

Katliamı gerçekleştiren canlı bombaları taşıyan araç, IŞİD'in Gaziantep emiri Yunus Durmaz'ın yardımcısı Halil İbrahim Durgun tarafından 9 Ekim akşamı yola çıktı. Ankara dışından gelen araçların durdurulması ve arama konusunda mahkemeden karar alınmasına karşın Ankara Emniyet Müdürlüğü saat 00.00-9.00 arasında başkent girişlerinde arama uygulamasına ara verdi. Canlı bombaları taşıyan araç, yol kontrolü olmamasının rahatlığıyla Ankara'ya ulaştı. Ayrıca miting için 2 bin 44 polis görevlendirilmişken, toplanma alanı olan Gar çevresinde yalnızca 129 polis vardı. Gar Meydanı'ndaki toplanma alanına gelenler de aranmadı.

Katliam hazırlığı biliniyordu

Canlı bombaları taşıyan araca eskortluk yapan IŞİD üyesi Yakup Şahin'in Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir gübre bayisinden amonyum nitrat almaya çalışması, polise saldırıdan 11 gün önce ihbar edildi. Nizip Emniyeti, Şahin'in kimliğini tespit etti. 2 Ekim 2015'te bu durumu Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bildiren Nizip Emniyeti, gerekli araştırmaların yapılmasını istedi. Ancak Şahin hakkında yakalama kararı çıkarılmadı.

62 ayrı istihbarat notu geldi





Canlı bombanın ailesiyle vedalaştığı biliniyordu







Bir tek kamu görevlisi yargılanmadı

Ankara Tren Garı katliamının ardından ihmali olan kamu görevlileri yönünden hem idari hem de adli soruşturma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, hazırladığı 25 Şubat 2016 tarihli raporda dönemin Ankara Emniyet Müdürü, İstihbarat Şube müdür vekili, TEM Şube Müdürü, eski Güvenlik Şube müdür vekili ve TEM Şubesi C Büro amirinin ihmalini tespit etti. Raporda, bu isimler hakkında soruşturma izni istendi. Ancak Ankara Valiliği, soruşturma izni vermedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara itiraz etmeyince, dosya dava açılamadan kapandı.

IŞİD'in Gaziantep örgütlenmesi







"Devletin sorumluluğu karanlıkta kaldı"





"Sekiz yıl geçti, adalet yok"

Katliamda eşi Avukat Uygar Coşgun'u yitiren 10 Ekim Barış Derneği Genel Başkanı, Avukat Mehtap Sakinci, geçen yılki anmanın temasının "gelmeyen adalet ve cezasızlık olduğunu" anımsattı. Ancak bu yıl durumun daha da kötü olduğunu belirten Sakinci, "Sekiz yıl geçti. Adalet cephesinde ne bir şey elde ettiğimizi hissediyoruz ne de kısa vadede adaletin geleceğine inanıyoruz" dedi. "Katliamları aydınlatılmamasına dair iradenin azaldığını görüyoruz" ifadesini kullanan Sakinci, Anayasa Mahkemesi'nin kamu görevlileriyle ilgili soruşturmada takipsizlik verilmesine ilişkin yaptıkları başvuruyu beş yıldır görüşmemesini eleştirdi.