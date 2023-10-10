Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'yi bundan sonra ne bekliyor? /10 Ekim 2023 07:23

Gazze'yi bundan sonra ne bekliyor?

İsrail ordusunun Gazze'deki bazı bölgeleri terk etmeleri için bölge sakinlerini uyardığı telefon mesajları ve sosyal medya paylaşımları bölge sakinlerinde paniğe yol açtı.

SHABER3.COM

Gazzeliler şimdiye kadar yaşadıklarının en ağırı olması beklenen saldırıdan korunmak için nereye gideceklerini bilmiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas saldırısının yaşandığı gün yaptığı konuşmada, Gazzelilerden bölgeyi terk etmelerini istemiş, Hamas'ın saklandığı her yeri harabeye çevireceklerini söylemişti.

Gazzeliler şimdiye kadar yaşadıklarının en ağırı olması beklenen saldırıdan korunmak için nereye gideceklerini bilmiyor.

55 yaşındaki bir baba "Nereye gitmeliyiz?" diye sorarken, birçok Filistinli saldırı sonrasında hayatta kalınması durumunda evsiz, susuz, elektriksiz, hastanesiz ve yiyeceksiz geçirilecek yıkıcı bir dönemin başlamasından endişeleniyor.

Gazze'de Beyt Hanun'da yaşayan bir kişi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Üzerinde fazla düşünmeye gerek yok. İsrail tarihindeki en büyük kaybı yaşadı, dolayısıyla ne yapacağını tahmin edebilirsiniz." diyor.

Gazze'de savaş sırasında kullanılacak sığınaklar bulunmuyor.

Bu endişeleri İsrail tarafından yapılan açıklamalar da teyit eder nitelikte. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin ödeyeceği bedelin ağır olacağı açıklamasında bulundu.

İsrail, savaşın bir parçası olarak gıda ve yakıt ithalatını yasaklayarak tam bir abluka uygulamaya başladı.

Gıda ve yakıt sıkıntısı

Birçok kişi cumartesi günkü saldırıların ardından gıda stoklamaya başlasa da erzakların yetersiz kalmasından korkuyor.

Avrupa Birliği de Gazze'ye tüm mali yardımları askıya aldığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye elektrik akışını kesmesiyle birlikte ortaya çıkan yakıt sıkıntısı, özel jeneratörlerin yanı sıra Gazze'nin günde yaklaşık dört saat enerji sağlayan kendi elektrik santralinin de çalışmakta zorlanacağı anlamına geliyor.

Elektrik kesintileri nedeniyle bölge sakinleri telefonlarını şarj edemiyor, birbirlerinden ve olaylardan haber alamıyor ve çatılardaki depolara su pompalayamıyor.

Gazze sağlık bakanlığı yetkilileri, hastanelerin ekipmanlara güç sağlamak için ihtiyaç duyduğu yakıtın iki hafta içinde tükeneceğini tahmin ediyor.

Diğer bir sorun da hava saldırılarının sokakları tahrip etmiş olması.

Yolların kapanmasından dolayı ambulansların ve kurtarma araçlarının bombaların vurduğu bölgelere ulaşması imkansız hale gelmiş durumda.

Sivil savunma güçleri kurtarma çalışmalarında yetersiz kaldığını açıklayarak yabancı kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

"Korkuyoruz ama gururluyuz"

Tehlikenin büyüklüğüne rağmen Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırıdan memnun olduğunu söyleyen 45 yaşındaki bir kişi ise "Korkuyoruz ama yine de daha önce hiç olmadığı kadar gururluyuz" diyor.

Fakat diğer bir Filistinli  Gazze'nin bitmek bilmeyen yıkım döngüsünün sona ermesini istediğini söylüyor:

"Yeter artık. Yeter. Hayatımı bir savaştan diğerine geçerek geçirdim. Evim iki kez yıkıldı. Şimdi de her şey gitti"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazze'yi bundan sonra ne bekliyor? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:07:49