Gazze'yi bundan sonra ne bekliyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas saldırısının yaşandığı gün yaptığı konuşmada, Gazzelilerden bölgeyi terk etmelerini istemiş, Hamas'ın saklandığı her yeri harabeye çevireceklerini söylemişti.
Gazzeliler şimdiye kadar yaşadıklarının en ağırı olması beklenen saldırıdan korunmak için nereye gideceklerini bilmiyor.
55 yaşındaki bir baba "Nereye gitmeliyiz?" diye sorarken, birçok Filistinli saldırı sonrasında hayatta kalınması durumunda evsiz, susuz, elektriksiz, hastanesiz ve yiyeceksiz geçirilecek yıkıcı bir dönemin başlamasından endişeleniyor.
Gazze'de Beyt Hanun'da yaşayan bir kişi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Üzerinde fazla düşünmeye gerek yok. İsrail tarihindeki en büyük kaybı yaşadı, dolayısıyla ne yapacağını tahmin edebilirsiniz." diyor.
Gazze'de savaş sırasında kullanılacak sığınaklar bulunmuyor.
Bu endişeleri İsrail tarafından yapılan açıklamalar da teyit eder nitelikte. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin ödeyeceği bedelin ağır olacağı açıklamasında bulundu.
İsrail, savaşın bir parçası olarak gıda ve yakıt ithalatını yasaklayarak tam bir abluka uygulamaya başladı.
Gıda ve yakıt sıkıntısı
Birçok kişi cumartesi günkü saldırıların ardından gıda stoklamaya başlasa da erzakların yetersiz kalmasından korkuyor.
Avrupa Birliği de Gazze'ye tüm mali yardımları askıya aldığını duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye elektrik akışını kesmesiyle birlikte ortaya çıkan yakıt sıkıntısı, özel jeneratörlerin yanı sıra Gazze'nin günde yaklaşık dört saat enerji sağlayan kendi elektrik santralinin de çalışmakta zorlanacağı anlamına geliyor.
Elektrik kesintileri nedeniyle bölge sakinleri telefonlarını şarj edemiyor, birbirlerinden ve olaylardan haber alamıyor ve çatılardaki depolara su pompalayamıyor.
Gazze sağlık bakanlığı yetkilileri, hastanelerin ekipmanlara güç sağlamak için ihtiyaç duyduğu yakıtın iki hafta içinde tükeneceğini tahmin ediyor.
Diğer bir sorun da hava saldırılarının sokakları tahrip etmiş olması.
Yolların kapanmasından dolayı ambulansların ve kurtarma araçlarının bombaların vurduğu bölgelere ulaşması imkansız hale gelmiş durumda.
Sivil savunma güçleri kurtarma çalışmalarında yetersiz kaldığını açıklayarak yabancı kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
"Korkuyoruz ama gururluyuz"
Tehlikenin büyüklüğüne rağmen Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırıdan memnun olduğunu söyleyen 45 yaşındaki bir kişi ise "Korkuyoruz ama yine de daha önce hiç olmadığı kadar gururluyuz" diyor.
Fakat diğer bir Filistinli Gazze'nin bitmek bilmeyen yıkım döngüsünün sona ermesini istediğini söylüyor:
"Yeter artık. Yeter. Hayatımı bir savaştan diğerine geçerek geçirdim. Evim iki kez yıkıldı. Şimdi de her şey gitti"