Sinan Ateş suikastının kritik polis tutanağı 'kayboldu', MHP'li Olcay Kılavuz paçayı kurtardı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.



Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Eray Özyağcı'yı kaçırmakla suçlanan tutuklu sanıklardan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı. Siyasetçinin güvenlik güçlerine "Siz gidin, sahibiniz gelsin" dediği ileri sürülmüştü.



DW Türkçe’nin haberine göre, Demirbaş'ın o evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanak 'kayboldu.'



Üç savcının yürüttüğü soruşturmada iddianame yazımı aşamasına önümüzdeki günlerde geçilmesi beklenirken, tutanak soruşturmada önemli deliler arasındaydı.



Savcılığın soruşturma dosyasına tutanak girmedi. Ve bu nedenle savcılık Olcay Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapamadı.