Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş'in ablası: İçeride torbacılar var, arkada kimlerin eli var bilmiyoruz /08 Mayıs 2023 10:08

Sinan Ateş'in ablası: İçeride torbacılar var, arkada kimlerin eli var bilmiyoruz

Aralık ayında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Sözcü gazetesi ve Sözcü TV'den İsmail Saymaz'a konuştu. Cinayet soruşturmasıyla ilgili 22 kişinin tutuklu olduğunu belirten Selma Ateş, "Dışarıda azmettiricileri dolaşırken kardeşimin ruhu rahat değil" dedi.

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Aralık ayında öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, "Dışarıda azmettiricileri dolaşırken kardeşimin ruhu rahat değil" diye konuştu.

Sözcü TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Selma Ateş, daha önce üç saldırı girişimi olduğunu ve kardeşinin tehdit aldığını belirterek "Saldırı bekliyorduk ama böyle bir şeyi beklemiyorduk. Kimsenin cesaret edeceğini düşünmedik. Düşünmediğimiz için torbacılara yaptırdılar" dedi.

Cinayet soruşturmasıyla ilgili "İçeride 22 kişinin tutuklu var" diyen Selma Ateş, "Azmettiriciler onlar arasında mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bence değil. Azmettiricilerin dışarıda olduğunu düşünüyorum. Bir hapçıya, torbacıya 100 lira verseniz istediğiniz her şeyi yaptırırsınız. Dışarıda azmettiricileri dolaşırken kardeşimin ruhu rahat değil. 22 kişi görünen kısımdaysa görünmeyen kısımda kaç kişi var?"

"İçeride torbacılar var. Arkada kimlerin eli var bilmiyoruz."

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