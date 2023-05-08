Samanyolu Haber /Politika / Amsterdam'da oy verme işlemi kavgayla bitti /08 Mayıs 2023 09:31

Amsterdam'da oy verme işlemi kavgayla bitti

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin sona ermesine kısa süre kala olay çıktı.

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Yaşanan arbede ve kaosun ardından Amsterdam polisi olağanüstü durum ilan etti.

Oy verme işleminin gerçekleştiği RAI Fuar ve Kongre Merkezi’ne polis helikopteri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimleri için, Hollanda’nın Lahey, Deventer ve Amsterdam’daki oy verme işlemi Pazar akşamı yerel saatle 21:00’de sona erdi.

Görgü tanıklarına göre, sandıkların kapanmasına kısa bir düre kala, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında kavga çıktı.


Oy verme işleminin yapıldığı RAI Fuar ve Kongre Merkezi sözcüsüne göre, kavga, sandık başında görevli iki siyasi partinin temsilcileri arasında yaşandı.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a konuşan bir tanık, son günlerde RAI'deki oy verme işlemleri şurasında gerginlikler olduğunu, ancak durumun oy verme işleminin son saatlerinde kontrolden çıktığını söyledi.

Amsterdam polis sözcüsü, Türkiye seçimleri için oy verme işleminin yapıldığı alanda "büyük bir olay" yaşandığını söyledi.

Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğu yetkilileri, olaylarla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Sandık başında görevli yaklaşık 100 kişinin, olayın ardından hala RAI’de kaldığı ve oy sandıkları ile pusulaları güvence altına aldıkları belirtildi.

Oy sandıkları, Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından, güvenli bir yere götürüldü.

Hollanda’da kullanılan oy pusulaları, 14 Mayıs’tan önce Türkiye’ye gönderilecek.

Hollanda’da yaklaşık 260 bin Türkiye vatandaşının oy kullanma hakkı bulunuyor.

Hollandalı düşünce kuruluşu Clingendael Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Hollanda’daki Türk seçmenlerin sandığa gitme oranı yüzde 56 civarında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında yapılan seçimlerde, Avrupa’da Türk seçmenlerin yoğun olduğu Belçika‘nın ardından en büyük desteği Hollanda’da aldı. O dönem Hollanda’da oy kullanan Türkiye vatandaşı seçmenlerin yüzde 73,3’ü tercihini Erdoğan’dan yana kullanmış, Belçika’da bu oran yüzde 74,9 olmuştu.
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