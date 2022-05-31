"Sınır ötesi operasyona oğlunu gönder, ok atmakta çok maharetli!"

Erdoğan'ın Suriye operasyon açıklamaları gündemdeki sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir cevap geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan'ı sınır ötesi operasyona göndermesi çağrısında bulundu.





Partisinin haftalık olağan grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu Suriye’nin kuzeyine yeni bir olası askeri operasyona tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Sınır ötesi operasyonları yapacağım diyor. Senin oğlun var. Ok atmakta da maharetli. Gönder. Niye göndermiyorsun? Fakir fukaranın çocuklarını gönderiyorsunuz. Şehitler geliyor biliyoruz. Senin çocukların ise milyon dolarla oynuyorlar.” diye konuştu.