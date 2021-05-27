Samanyolu Haber /Gündem / Türk hacı adaylarına kötü haber: Sinovac aşısı olan hacca gidemeyecek /27 Mayıs 2021 09:09

Türk hacı adaylarına kötü haber: Sinovac aşısı olan hacca gidemeyecek

Türkiye’de yapılan Sinovac aşısının Suudi Arabistan tarafından açıklanan “geçerli aşılar” listesinde yer almadığı ortaya çıktı. Bu sebeple Suudi Arabistan, 60 bin kişilik kontenjana Sinovac aşısı olanları koymadı.

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Suudi Arabistan yayınladığı 9 sayfalık genelge ile hac kurallarını ve kontenjanını açıkladı. Belgede aşılar ile ilgili şartlar yer alırken bu yılki kontenjan 60 bin olarak açıkladı. Suudi Sağlık Bakanlığı, Temmuz ayındaki hac ibadeti için yurtdışındaki hacı adaylarına 45 bin, ülke içinden ise 15 bin kişilik kontenjan tahsis edileceğini açıkladı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuya ilişkin “Sinovac olanlar hacca gidemeyecek” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı’nın yazısından satır başları şu şekilde:

”Geçen yıl korona salgını nedeniyle Suudi Arabistan hac ziyaretlerine izin vermemişti.

O dönem kendi vatandaşlarına bile toplu ibadeti yasaklayan bu şeriat ülkesinin dünyanın dört bir yanından gelip, dip dibe günler geçirecek hacılara izin vermemesi son derece doğaldı.

Ancak bu yıl Suudi Arabistan hac için kapıları açma kararı almış.

Gerekli dozlarda aşı olanlara, Hac için vize verecek Suudiler.

Ama şartlı.

Sadece belirli aşıları olanlar hac görevlerini yerine getirmek için ülkeye girebilecekler.

Ve sürpriz.

Türkiye’de yapılan Sinovac aşısı Suudi Arabistan tarafından açıklanan “geçerli aşılar” listesinde yer almıyor.

Yani bizde çoğunluğu 65 yaş üstü yurttaşlarımıza yapılan bu aşıdan olanlar Hacca gidemeyecekler.”

 
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