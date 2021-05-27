Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Eşi görülmemiş büyüklükte siber saldırıya maruz kaldık /27 Mayıs 2021 09:05

Rusya: Eşi görülmemiş büyüklükte siber saldırıya maruz kaldık

Rusya, federal kurumlarının, yabancı devlet destekli hackerler tarafından daha önce "eşi görülmemiş büyüklükte ve komplekslikte" bir siber saldırıya uğradığını açıkladı.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve telekom şirketi Rostelecom'un siber güvenlik kolu olan Rostelecom-Solar tarafından bu ay yayınlanan bir rapor, "2020'de Rus kurumlarını hedef alan yabancı devlet destekli geniş çaplı bir siber casusluk operasyonuna maruz kaldığını" ortaya çıkardı.

Euronews'te yer alan haberde bu saldırının arkasında hangi ülkenin bulunduğu açıklanmadı.

Reuters'e konuşan Kaspersky yetkilileri, söz konusu rapordan haberdar olduklarını, ancak bilgisayar korsanlarının ürünlerindeki herhangi bir güvenlik açığından yararlandığına dair hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Yabancı hackerlarla ilgili hükümet destekli raporlar genellikle yabancı istihbarat servislerine gönderilen mesajlar olarak değerlendiriliyor.

Geçen nisan ayında, Beyaz Saray, 'seçimlere müdahale' ve 'Amerikan kamu kurumlarına yönelik kötü niyetli siber saldırılar' nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağını bildirmişti.

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