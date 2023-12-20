Samanyolu Haber /Gündem / Siren - Bir Polis Belgeseli: Eski polisler konuştu /20 Aralık 2023 17:00

Siren - Bir Polis Belgeseli: Eski polisler konuştu

Eski polisler, 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrası emniyet teşkilatında yaşananları 'Siren' belgeselinde anlattı. Belgesel bu akşam GüvenPark YouTube kanalında yayınlanacak.

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17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu sonrası Türk Polis Teşkilatı’nda başlayan tasfiyeler 15 Temmuz sonrasında tam bir cadı avına döndü. 35 binin üzerinde polis görevden uzaklaştırdı. Birçok polis bu soruşturmalar neticesinde tutuklama kararlarıyla mahkum edildi. Tasfiyeler sonrası Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan Emniyet mensupları dünyanın farklı yerlerinde yeni bir hayata başlarken, ülkelerinde yaşanan duruma sessiz kalmadılar. Dört eski polis, Adem Seneman’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Siren’ belgeselinde, Emniyet teşkilatında operasyon sonrası yaşanan değişimi anlattı.

Belgeselin ilk gösterimi bu akşam Güvenpark YouTube kanalında yapılacak.

Kanalın yayın linki: https://youtube.com/@guven_park
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