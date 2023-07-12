Sırrı Süreyya Önder'den Mahmut Tanal'a: Dur hele daha 'Bismillah' dedik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın temsiliyeti için gerekli koşulların sağlanması yönünde çağrı yaptı.



Siyasetçi, devamında MFÖ grubunun kurucularından Özkan Uğur'un vefatına da değinerek kendisine kürsüden Cahit Sıtkı şiiri ile veda etti.



Önder'in konuşması devam ederken CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın grup sıralarından kendisine seslenmesi üzerine, "Mahmut Bey dur hele daha Bismillah dedik" yanıtını verdi.