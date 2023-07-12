Samanyolu Haber /Politika / Sırrı Süreyya Önder'den Mahmut Tanal'a: Dur hele daha 'Bismillah' dedik /12 Temmuz 2023 08:20

Sırrı Süreyya Önder'den Mahmut Tanal'a: Dur hele daha 'Bismillah' dedik

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başkanlık yaptı; CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal'la arasındaki diyalog izleyenleri güldürdü.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın temsiliyeti için gerekli koşulların sağlanması yönünde çağrı yaptı.

Siyasetçi, devamında MFÖ grubunun kurucularından Özkan Uğur'un vefatına da değinerek kendisine kürsüden Cahit Sıtkı şiiri ile veda etti.

Önder'in konuşması devam ederken CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın grup sıralarından kendisine seslenmesi üzerine, "Mahmut Bey dur hele daha Bismillah dedik" yanıtını verdi.
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