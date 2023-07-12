'Döviz ve altında dalgalanmalara hazır olun'

İslam Memiş, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin para piyasalarına olası etkilerini yazdı. Fed faiz artıracak mı? Dolar yükselişini sürdürecek mi? Dolar karşısında hangi yatırım araçları etkili olacak? İşte Memiş'in piyasadaki beklentileri kaleme aldığı o yazısı:



Küresel piyasaların gözü bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verisinde.



Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) açıklanmasıyla beraber para piyasalarında dalgalanmalara hazır olun.



ABD’de enflasyon ve resesyon etkileri varlık fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



Düşük gelen enflasyon rakamının Fed’i daha şahin yapacağı beklenebilir.



Ancak söylem gücünü kullanacak Fed, sonrasında faiz artırım ihtimallerini tekrar gözden geçirebilir.



Fed üyeleri yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımını daha desteklediklerini açıklıyorlar.



Piyasaların yüzde 92’si Fed’in yıl sonuna kadar 25 baz puan faiz artırmasını bekliyor.



Yılın ikinci yarısında bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek.



Bugün enflasyon rakamının yüzde 3,2’ye gerilediğini görebiliriz.



Geçen ay yüzde 4 olarak açıklanmıştı.



EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD, XAG/USD, DXY tarafında dalgalı seyir dikkat çekici olabilir.



EUR/USD 1,10, GBP/USD 1,2930, XAU/USD 1.952, XAG/USD 23,40 dolar seviyeleri dinç konumunda.



Kısa vadeli dirençler test edilse de tekrar baskılanma sürecinin devam edeceğini düşünüyorum.



Belli bir bant aralığında baskılan fiyatlar da bir yön kırılması beklemiyorum.



Ülkeler sadece resmi sayısal rakamları baz aldığından, hane halkının enflasyonunda bir değişiklik olmaz.



Evet, düşük gelecek bir enflasyon verisinden sonra panik yapmamalı.



Çünkü kontrol yine merkez bankalarının elinde.



Sistem istemedikçe varlıklar hareket edemez.



Belli bir bant aralığında kalmayı sürdürürler.



Dirençler test edilir ancak Temmuz’da yukarı yönlü yol almasına izin vermezler.



Dolar ve karşısındaki her şeyin kontrol altında kalmayı sürdürdüğünü unutmamak gerek…