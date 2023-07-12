Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, NATO zirvesinden istediğini alamadı /12 Temmuz 2023 08:15

Ukrayna, NATO zirvesinden istediğini alamadı

NATO’nun Ukrayna’nın birliğe kabulü noktasında ucu açık bir süreçten söz etmesi, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin tepkisini çekti.

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününün ardından konuşan Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO standartlarına gelmesi için birkaç yıllık bir programın oluşturulduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın henüz üye olması için vaktin gelmediğini söyledi ve “müttefiklerin savaş devam ederken Ukrayna’nın tam bir üye olmaması gerektiğine kadar verdiğini” kaydetti.

Zelenskiy ise katılımın geciktirilmesinin “saçma” olduğunu ifade ediyor ve savaşın sonlanmasıyla birlikte üyeliğe alınmaları gerektiğini savunuyor.

Ukrayna lideri, ülkesinin Rusya ile olası müzakerelerinde NATO’nun pazarlık unsuru yapılması ihtimalini eleştiriyor.

Stoltenberg’ten önce Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, “Belirsizlik zayıflık göstergesidir” mesajını verdi.

BBC’ye konuşan NATO üyesi ülke diplomatları, üyelik rotasının çizildiğini ve katılım sürecinin de ciddi oranda kısaltıldığını savunuyor.

Aynı diplomatlar, NATO - Ukrayna Konseyi’nin kurulmuş olmasına dikkat çekerek, Kiev’in bu yolla tüm birliği toplantıya çağırabileceği kaydediliyor.

Taraflar bundan sonra, Ukranya’ya, uzun dönemli güvenlik garantileri gibi, ne gibi alternatifler sunulabileceğini görüşecek.

Batılı devletlerin güvenlik vaatleri, Rusya’nın geçmişteki iki Ukrayna işgalini de caydıramamıştı.

NATO müttefikleri, bu kez verilecek mesajın, Kremlin’i olası bir saldırı konusunda caydıracak nitelikte olacağını umuyor.

Volodimir Zelenskiy, eşi ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Vilnius'ta bir halk buluşmasında.

Salı gününü görüşmede Ukrayna’ya ne vaat edildi?

Zelenskiy, ilk gün verilen karşılıklı mesajlar sonrası Vilnius’ta kalabalıklara yaptığı konuşmada, “NATO Ukrayna’ya güvenlik sağlayacak. Ukrayna’da birliği güçlendirecektir” dedi.

Volodimir Zelenskiy Bahmut cephesinden getirdiği bir Ukrayna bayrağını da gösterdi.

Zirvenin ilk gününde, Ukrayna’ya bir dizi askeri paket açıklandı.

11 ülkeden oluşacak bir koalisyon da Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı kullanma eğitimi verecek.

Bunun için Romanya’daki eğitim merkezi Ağustos’a kadar kurulacak.

Ancak uzmanlar, Ukraynalı pilotların Batı yapımı savaş uçaklarını kullanacak seviyeye getirmenin zaman alacağını söylüyor.
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