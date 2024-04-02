Şişli'de 16 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan Yıldız Posta Caddesi üzerindeki 16 katlı bir binanın zemin katındaki bir eğlence mekanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği olay, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin hızla olay yerine yönlendirilmesiyle müdahale edildi.





