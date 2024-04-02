Şişli'de 16 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan Yıldız Posta Caddesi üzerindeki 16 katlı bir binanın zemin katındaki bir eğlence mekanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği olay, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin hızla olay yerine yönlendirilmesiyle müdahale edildi.
Polis ekipleri, yangın alanının çevresinde güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri ise hemen yangına müdahaleye başladı.
DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ BİR KİŞİ YARALI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; yangın sırasında binada bulunanların tahliye edildiği belirtilirken, yangından dolayı 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 5'i ağır 12 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.
SORUŞTUMA BAŞLADI
İstanbul Valiliği, çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini ve olayın detaylarını araştırmak üzere gerekli incelemelerin yapılacağını belirtti.